FILE - Matty Healy of the 1975 performs at the Reading Music Festival, England, Sunday, Aug. 28, 2022. Malaysia’s government has cut short a music festival after the lead singer of British band The 1975 slammed the country’s anti-gay laws and kissed a male bandmate during their performance. Malaysia's communications and digital minister has slammed Matty Healy’s conduct late Friday, July 21, 2023 at the start of the Good Vibes Festival as “very rude.” (Photo by Scott Garfitt/Invision/AP, file)

ماليزيا تلغي مهرجانا موسيقيا بعد قبلة بين قائد فرقة بريطانية وزميله

2023-07-23 / 14:43
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هبة.بريس

ألغت السلطات الماليزية مهرجانا موسيقيا بعد أن انتقد المغني الرئيسي في فرقة “1975” البريطانية، ماتي هيلي قوانين البلاد المناهضة لمجتمع الميم، وقبل زميلا له في الفرقة على خشبة المسرح أمام الجمهور، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن”.

ودفع الحادث الذي وقع على المسرح في مهرجان “غود فايبس” في كوالالمبور، ليلة الجمعة، وزارة الاتصالات الماليزية إلى إلغاء بقية المهرجان، الذي كان من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

والأفعال الجنسية المثلية غير قانونية في ماليزيا، ويعاقب مرتكبوها بالغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

وفي كلمة حادة خلال أداء الفرقة، الجمعة، قال هيلي، “أنا لا أرى سببا في دعوة فرقة 1975 إلى بلد ما، ثم إخبارنا بمن يمكننا ممارسة الجنس معه”.

وأضاف: “لسوء الحظ، لم تحصلوا على مجموعة من الأغااني الرائعة لأنني أشعر بالغضب الشديد، رغم أن هذا غير عادل لكم لأنكم لا تمثلون حكومتكم. أنتم شباب صغار وأنا متأكد أن كثيرا منكم من المثليين”.

وأشار إلى أن الفرقة فكرت في إلغاء العرض لكنها قررت أن هذا سيكون مخيبا لآمال جمهورها، مضيفا “إذا كنتم تريدون دعوتي هنا للقيام بعرض، فيمكنكم إيقافه، وحظري، وسآخذ أموالكم، لكنني فعلت ذلك من قبل ولا أشعر بالرضا”، قبل أن يصعد إليه عازف الغيتار، روس ماكدونالد، ويقبله.

من جهتها، أعلنت إدارة المهرجان عقب الواقعة إلغاء ما تبقى من جدول المهرجان “المقرر له اليوم وغدا، إثر السلوك المثير للجدل والملاحظات التي أبداها الفنان البريطاني ماتي هيلي”.

وقالت وزارة الاتصالات أيضا، إن هذه القرار يسري تنفيذه فورا بدءا من الساعة “الواحدة والثلث بالتوقيت المحلي في 22 يوليو”، مبدية اعتذارها لحاملي التذاكر والجهات الراعية للمهرجان.

وأكدت الوزارة أن ماليزيا ملتزمة بدعم الصناعات الإبداعية وحرية التعبير، دون المساس بقيم المجتمع، بحسب ما أرودت وكالة رويترز.

وأثار سلوك هيلي جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد أعضاء من مجتمع الميم تصرفاته، ووصفها البعض بأنها “استعراضية”، محذرين من أنها قد تؤدي إلى مزيد من التمييز، بحسب “سي أن أن”.

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