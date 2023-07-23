الانتخابات في إسبانيا.. بلدة إسبانية صغيرة تصوت في 26 ثانية!

2023-07-23 / 13:50
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هبة بريس _ رياضة

تمكن الناخبون السبعة المسجلون في بلدة فيلارويا الصغيرة الواقعة شمال إسبانيا، من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة، يوم الأحد 23 يوليوز، في 26 ثانية.

وحطمت فيلارويا، التي يسكنها سبعة من السكان المؤهلين للتصويت، الرقم القياسي المسجل في ماي الماضي عندما استغرقت عملية التصويت في الانتخابات الإقليمية 29 ثانية.

ومن خلال تجربتهم، يدرك سكان فيلارويا الآن بالضبط ما يتعين عليهم القيام به خلال كل انتخابات. إنهم ينظمون أنفسهم قبل بدء التصويت في الساعة 9:00 صباحًا بترتيب مسبق لوضع بطاقاتهم الانتخابية في الصناديق في أسرع وقت ممكن.

ويقول رئيس بلدية لاريوخا، سلفادور بيريز، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1973، “لقد تلقينا تدريبا جيدا بالفعل. نحن سبعة، ثلاثة في مركز الاقتراع، وثلاثة آخرون كبدلاء وشخص آخر. لذلك، من الساعة الثامنة صباحًا، كنا جميعًا ننتظر”.

لكنه أضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن السكان كانوا متحمسين بشكل خاص في هذه المناسبة لأنه “كانت هناك بلدة أخرى أرادت منافستنا”.

وبذلك، تكون بلدة فيلارويا قد حافظت على سجلها الخاص بإغلاق مركز الاقتراع الوحيد في الساعة 9:01 صباحا، بعد دقيقة واحدة من فتحه

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