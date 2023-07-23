الشباك : نريد تكرار إنجاز أسود الأطلس في المونديال

2023-07-23 / 13:20
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هبة بريس : رياضة

أكدت غزلان الشباك، عميدة المنتخب الوطني النسوي جاهزية زميلاتها لمواجهة ألمانيا، غدا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم للسيدات.

وقال الشباك خلال معرض حديثها في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”اللاعبات جاهزات لدخول غمار المونديال، ونعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

وأضافت :”أنا هنا في المونديال ومع المنتخب الوطني بفضل والدي رحمه الله، وأريد تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب الوطني”.

وتابعت :”الأجواء عائلية هنا في معسكر المنتخب، ونحن كأخوات، ونريد استلهام تجربة أسود الأطلس في مونديال قطر من خلال تكرار نفس الإنجاز”.

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‫12 تعليقات

  1. السلام عليكم لا يجوز للرجال مشاهدة مباريات كرة القدم للنساء
    اللهم أني قد بلغت

  3. سيظل مسجلا تاريخيا وراسخ في عقول المغاربة مونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر وهذا ما نتمناه للبوؤات بكل اجتهاد وتفوق.

  5. ستكون مواجهة وتحديات صعبة جدا بالنسبة للبوؤات ونتمنى ان تمر اجواء هذه المباراة بكل روح رياضية وطنية مربوحة بإذن الله.

  7. من خلال مواجهة المنتخب الوطني المغربي النسوي المنتخب الألماني سيظهر من خلالها مستوى منتخبنا الوطني النسوي ونتمنى الفوز عليهن .

  10. نتمنى الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم المغربية النسوية ورفع راية المغرب كما فعل المنتخب الوطني المغربي الاسود بقطر.

  11. المنتخب الألماني قوي جدا على الصعيد العالمي نحن متخوفين من هذآ المنتخب الألماني ونتمنى ان تمر اجواء المبارة بالفوز عليهن .

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