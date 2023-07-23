الشباك : نريد تكرار إنجاز أسود الأطلس في المونديال

هبة بريس : رياضة

أكدت غزلان الشباك، عميدة المنتخب الوطني النسوي جاهزية زميلاتها لمواجهة ألمانيا، غدا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم للسيدات.

وقال الشباك خلال معرض حديثها في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”اللاعبات جاهزات لدخول غمار المونديال، ونعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

وأضافت :”أنا هنا في المونديال ومع المنتخب الوطني بفضل والدي رحمه الله، وأريد تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب الوطني”.

وتابعت :”الأجواء عائلية هنا في معسكر المنتخب، ونحن كأخوات، ونريد استلهام تجربة أسود الأطلس في مونديال قطر من خلال تكرار نفس الإنجاز”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0