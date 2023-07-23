الفيلم التربوي ” الخروف” ببرشيد يحصد جائزة التنويه بأمريكا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حصد الفيلم التربوى “الخروف” “The Lamb المؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديرية برشيد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، بجائزة التنويه بالمهرجان الدولى للأفلام التلاميذية المؤثرة 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد بلوغه نهائيات المهرجان الدولى للأفلام التلاميذية المؤثرة 2023 Student World Impact Film Festival” والذى أقيمت فعالياته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 يونيو 2023 وتنافس على هذه الجائزة ما يقارب 13868 مشروع فني يمثلون أكثر من 120 دولة مختلف دول العالم وتمت هذه المشاركة عن بعد عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وتعالج أحداث هذا الفيلم، موضوع الهدر المدرسى فى قالب فني متميز إذ تحكي قصة طفل ناهز السبع سنوات من عمره دون التحاقه بالمدرسة بسبب امتناع والديه عن ذلك لرعى الغنم بمرعى بجوار سور المدرسة، إلا أنه وخلال محاولته الإمساك بخروف شرد عن القطيع لداخل المدرسة اكتشف عالما سحره وخلق لديه تساؤلات ومفارقات عديدة، أدت إلى تطور أحداث الفيلم.

وقد ساهم في إخراج هذا العمل فريق تربوي وفني مكون من أستاذات وأساتذة مؤطرين وتلميذات وتلاميذ من مؤسسة التفتح وقد تم تصوير هذا الفيلم بمركزية مجموعة مدارس موالين الدروة 1 التابعة للمديرية الإقليمية ببرشيد.

وتجدر الإشارة أن هذه الجائزة هي التتويج الثاني لهذا الفيلم بعد الجائزة الشرفية ذكور التي توج بها بطل الفيلم التلميذ وليد فيجادى في مهرجان فنون الطفل العربي بالدار البيضاء في دورته الثانية.

وقد هنأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء سطات، الفريق التربوى من المدرسة العمومية بهذا التتويج المستحق، والذي يكافئ مبادرته المتميزة في تسليط الضوء على مواضيع تربوية واجتماعية ذات أهمية بالغة، من قبيل الهدر المدرسى باعتباره تحديا أساسيل تهدف خارطة الطريق 2002-20022 إلى الحد منه وتفادي مسبباته، وهو ظاهرة تستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء والمجتمع للعمل على مواجهتها، ضمانا لحق بناتنا وأبنائنا في الاستفادة من تعليم فى جودة.

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