مراكش : ألعاب ” عاشوراء ” تسبب في حريق

2023-07-23 / 12:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شب حريق كبير على مستوى سويقة الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، مما نتج عنه خسائر مادية دون تسجيل خسائر في الارواح، يوم أمس السبت 21 يوليوز الجاري.

وحسب مصادر عاينت الحادث ، فإن مجموعة من المراهقين كانوا يلعبون بالشهب النارية في إطار الاحتفلات التي تسبق عاشوراء ، قبل أن يتهور أحدهم ويرمي شهاب في محل قديم للنجارة مما تسبب في احتراق محتوياته، وبعدها انتقلت النيران الى محلات مجاورة .

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق، بالموازاة مع فتح تحقيق في الواقعة.

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‫7 تعليقات

  1. نعرف ان هذه المفرقعات ممنوعة ؛ ولكن من اين اتت وكيف دخلت الى بلادنا ؟؟،،
    هتاك اشياء غير عادية ؛ ويجب البحث ومعاقبة من في الحدود الذين اغمضوا العين بالمقابل وسمحوا بادخال الممنوعات !!!!
    المفرقعات = المخدرات = الممنوعات
    يجب الضرب على يد من سمحوا بادخالها

    1

  6. ايام الزمن الجميل كنا نلعب بالمفرقعات بحكمة وذكاء. عكس هذا الجيل الجديد انت تمر بجانبه حتى تفاجئ بمفرقعة تنفجر أمامك ويقول لك اريد ان اضحك معك.
    نراهم في الشوارع يلعبون بينهم بهذه بالمفرقعات عشوائيا.

  7. أتعجب لبعض الآباء والأمهات كيف يتركون أبنائهم في الشارع يمارسون هذه الألعاب الخطيرة .. !!!

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