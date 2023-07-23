مراكش : ألعاب ” عاشوراء ” تسبب في حريق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شب حريق كبير على مستوى سويقة الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، مما نتج عنه خسائر مادية دون تسجيل خسائر في الارواح، يوم أمس السبت 21 يوليوز الجاري.

وحسب مصادر عاينت الحادث ، فإن مجموعة من المراهقين كانوا يلعبون بالشهب النارية في إطار الاحتفلات التي تسبق عاشوراء ، قبل أن يتهور أحدهم ويرمي شهاب في محل قديم للنجارة مما تسبب في احتراق محتوياته، وبعدها انتقلت النيران الى محلات مجاورة .

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق، بالموازاة مع فتح تحقيق في الواقعة.

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