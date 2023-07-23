كأس العالم.. المنتخب الهولندي للسيدات يفوز على نظيره البرتغالي

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الهولندي على نظيره البرتغالي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد 23 يوليوز، على أرضية ملعب فوريست بار، بمدينة دنيدن، بنيوزيلاندا، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للسيدات 2023.

وسجل هدف الفوز للمنتخب للهولندي اللاعبة ستيفاني فان دير جرات في الدقيقة 13.

وعقب هذا الفوز بات المنتخب الهولندي يتقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب الأمريكي برصيد 3 نقاط، مع امتياز الأهداف لصالح الأخير، فيما يتذيل المنتخبان الفيتنامي والبرتغالي الترتيب بصفر نقطة.

ويلتقي المنتخب الهولندي في مباراته المقبلة مع نظيره الأمريكي، فيما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الفيتنامي

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