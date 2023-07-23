أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

2023-07-23 / 10:48
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هبة بريس

أعلن أعضاء الإدارات الأكاديمية في أربع جامعات إسرائيلية، الأحد، الإضراب احتجاجاً على إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال موقع “واللا” الإخباري الخاص إنّ هذه الجامعات هي جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية بالقدس، وجامعة “بن غوريون”، وجامعة “التخنيون”.

وشهدت كافة أنحاء البلاد، السبت، تظاهرات غير مسبوقة شارك بها مئات الآلاف، احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلاباً على الديمقراطية” كونها تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست، نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

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