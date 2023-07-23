إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

هبة بريس

افتتحت مكاتب التصويت في إسبانيا، اليوم الأحد 23 يوليوز، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، برسم الانتخابات العامة المبكرة، وذلك لتمكين أزيد من 37.4 مليون ناخب من الإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وسينتخب الإسبان، خلال هذه الانتخابات، التي تنظم بموجب المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء يوم 29 ماي الماضي بشأن حل مجلسي البرلمان واستدعاء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 350 نائبا و208 من أصل 265 عضوا في مجلس الشيوخ للهيئة التشريعية الخامسة عشرة في الانتخابات العامة المبكرة التي تُجرى لأول مرة في الصيف.

وسيجري التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء في 60 ألف و314 مركزا انتخابيا موزعة على 22 ألف و562 موقعا انتخابيا، حيث تم توزيع 210 آلاف صندوق اقتراع و 59 ألف معزل تصويت.

وفاقت ميزانية الانتخابات العامة 220 مليون يورو. وسيتم تأمين الانتخابات بواسطة أكثر من 90 ألف عنصر من قوات وهيئات أمن الدولة، بما في ذلك الشرطة الوطنية والحرس المدني والشرطة الإقليمية والشرطة المحلية وخدمات الطوارئ والحماية المدنية.

وصوّت أكثر من 2.47 مليون شخص بالفعل عن طريق البريد عبر إرسال بطاقات التصويت الخاصة بهم في هذا الاقتراع، وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

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