إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

2023-07-23 / 10:24
0
هبة بريس

افتتحت مكاتب التصويت في إسبانيا، اليوم الأحد 23 يوليوز، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، برسم الانتخابات العامة المبكرة، وذلك لتمكين أزيد من 37.4 مليون ناخب من الإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وسينتخب الإسبان، خلال هذه الانتخابات، التي تنظم بموجب المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء يوم 29 ماي الماضي بشأن حل مجلسي البرلمان واستدعاء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 350 نائبا و208 من أصل 265 عضوا في مجلس الشيوخ للهيئة التشريعية الخامسة عشرة في الانتخابات العامة المبكرة التي تُجرى لأول مرة في الصيف.

وسيجري التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء في 60 ألف و314 مركزا انتخابيا موزعة على 22 ألف و562 موقعا انتخابيا، حيث تم توزيع 210 آلاف صندوق اقتراع و 59 ألف معزل تصويت.

وفاقت ميزانية الانتخابات العامة 220 مليون يورو. وسيتم تأمين الانتخابات بواسطة أكثر من 90 ألف عنصر من قوات وهيئات أمن الدولة، بما في ذلك الشرطة الوطنية والحرس المدني والشرطة الإقليمية والشرطة المحلية وخدمات الطوارئ والحماية المدنية.

وصوّت أكثر من 2.47 مليون شخص بالفعل عن طريق البريد عبر إرسال بطاقات التصويت الخاصة بهم في هذا الاقتراع، وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

2023-07-23 / 11:44
Photo of أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

2023-07-23 / 10:48
Photo of وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة

وزير الخارجية الأوكراني يجري جولة أفريقية ثالثة

2023-07-23 / 10:04
Photo of خمس وف.يات إثر أمطار غزيرة شرقي الصين

خمس وف.يات إثر أمطار غزيرة شرقي الصين

2023-07-23 / 09:14
Photo of زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

2023-07-22 / 21:47
Photo of حرق آخر بالدانمارك ..السعودية تدين تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية

حرق آخر بالدانمارك ..السعودية تدين تكرار حوادث التعدي على…

2023-07-22 / 20:49
Photo of الانتخابات العامة باسبانيا ..معركة محتدمة بين كتلتين

الانتخابات العامة باسبانيا ..معركة محتدمة بين كتلتين

2023-07-22 / 20:09
Photo of عسكر الجزائر يواصلون “جنونهم “..اعتقال 15 مغربي في حملة ضد الهجرة وحجز 60 درهما !

عسكر الجزائر يواصلون “جنونهم “..اعتقال 15 مغربي في حملة…

2023-07-22 / 19:19
Photo of بايدن يرشح ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية

بايدن يرشح ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية

2023-07-22 / 18:48
Photo of بالأرقام.. أعداد مشتركي “ثريدز” في انخفاض مستمر

بالأرقام.. أعداد مشتركي “ثريدز” في انخفاض مستمر

2023-07-22 / 15:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق