هل تم تسريب أوراق امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة ؟

2023-07-23 / 10:12
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنها توصلت في الساعات الماضية بإفادات بعض المترشحين لاجتياز المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة، برسم الدخول الجامعي 2023-2024، بخصوص تشكيل مجموعات على تطبيق “الواتساب” تزعم قدرتها على تزويد المترشحين بتسريبات لأوراق امتحانات هذه المباراة وكذا الأجوبة الخاصة بها.

وكشفت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنها أشعرت الوكيل العام للمملكة بمضمون هذه الإفادات وكذا الأرقام الهاتفية المتضمنة في المجموعات السالفة الذكر.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات، بتنسيق مع السلطات المختصة، لتأمين جميع مراحل المباراة وضمان اجتياز الاختبار الكتابي اليوم السبت 22 يوليوز 2023 بمختلف جهات المملكة، في أحسن الظروف وفي احترام لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأخبرت جميع المترشحين وأوليائهم أنها ستعمد بكل حزم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق كل شخص سولت له نفسه المساس بمصداقية المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وباقي المباريات المنظمة من طرف الجامعات الوطنية أو الترويج لأي مجموعات أو تسريبات مزعومة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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‫14 تعليقات

  12. بالفعل تم تسريب الامتحان حيث ان لدي ابنة خرجت متذمرة من الامتحان لكونها رات في عدة مجموعات عدة تلاميذ استعملوا الات الانصات في الغش وضعوها في اذانهم كما انها اكدت بعد خروجها ان عدة مجموعات للتلاميذ قد سربوا الامتحان
    وعليه فان هذا الامتحان فقد مصداقيته

  13. يجب القيام بتحقيق على غرار التحقيق الذي يجري حول بيع تذاكر المونديال بقطر ههههه

  14. البلاغ الذي خرج به الوزير لم يحدد إن كانت الأسئلة التي في مجموعات واتساب هي نفسها التي أعطيت للمترشحين يوم الامتحان أم لا. أما يوم الإمتحان هنا في مراكش فقد تأخر الإمتحان بنصف ساعة عن موعده فهل ياترى له علاقة مع التسريب؟

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