هل تم تسريب أوراق امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة ؟
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنها توصلت في الساعات الماضية بإفادات بعض المترشحين لاجتياز المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة، برسم الدخول الجامعي 2023-2024، بخصوص تشكيل مجموعات على تطبيق “الواتساب” تزعم قدرتها على تزويد المترشحين بتسريبات لأوراق امتحانات هذه المباراة وكذا الأجوبة الخاصة بها.
وكشفت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنها أشعرت الوكيل العام للمملكة بمضمون هذه الإفادات وكذا الأرقام الهاتفية المتضمنة في المجموعات السالفة الذكر.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات، بتنسيق مع السلطات المختصة، لتأمين جميع مراحل المباراة وضمان اجتياز الاختبار الكتابي اليوم السبت 22 يوليوز 2023 بمختلف جهات المملكة، في أحسن الظروف وفي احترام لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأخبرت جميع المترشحين وأوليائهم أنها ستعمد بكل حزم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق كل شخص سولت له نفسه المساس بمصداقية المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وباقي المباريات المنظمة من طرف الجامعات الوطنية أو الترويج لأي مجموعات أو تسريبات مزعومة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
13 تعليقات
ان ثبت ذالك فيجب محاسبة المتورطين في ذالك..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الادعاءات..
اين الشفافية والديمقراطية والعدالة..
نتمنى القضاء على ظاهرة الغش ..
الرجوع الى الهواتف والى الادعاءات..
على إدارة كلية الطب والصيدلة الخروج بتقرير مفصل..
الى متى يستمر مسلسل الغش في الامتحانات..
نتمنى حذف الإمتحان الكتابي وتعويضه بالشفوي لتفادي الغش ..
يجب تحديد المسؤوليات..
علينا جميعا يدي في يد لمحاربة ظاهرة الغش التي تفيد المجتمع ..
من غشنا ليس منا..
بالفعل تم تسريب الامتحان حيث ان لدي ابنة خرجت متذمرة من الامتحان لكونها رات في عدة مجموعات عدة تلاميذ استعملوا الات الانصات في الغش وضعوها في اذانهم كما انها اكدت بعد خروجها ان عدة مجموعات للتلاميذ قد سربوا الامتحان
وعليه فان هذا الامتحان فقد مصداقيته
يجب القيام بتحقيق على غرار التحقيق الذي يجري حول بيع تذاكر المونديال بقطر ههههه