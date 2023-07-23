كأس العالم للسيدات.. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الجنوب إفريقي

2023-07-23 / 09:54
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هبة بريس

فاز المنتخب السويدي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد 23 يوليوز، على أرضية ملعب ويستباك بالعاصمة النيوزيلاندية ويلينغتون، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، لكأس العالم للسيدات 2023.

وتقدم المنتخب الجنوب إفريقي في نتيجة اللقاء بواسطة هيلدا ماغايا (د48)، قبل أن يتمكن المنتخب السويدي من قلب تأخره إلى فوز عن طريق كل من فريدولينا رولفو (د65)، وأماندا إليستيدت (د90).

وبات المنتخب السويدي بعد هذا الفوز يتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، في انتظار لقاء منتخبي إيطاليا والأرجنتين غدا الإثنين عن المجموعة ذاتها.

ويلتقي المنتخب السويدي في مباراته المقبلة مع نظيره الإيطالي، فيما يوجه المنتخب الجنوب إفريقي نظيره الأرجنتيني

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