نجم الكرة المغربية “اعسيلة” في ذمة الله

هبة بريس _ رياضة

توفي الدولي المغربي السابق حسن أمشراط الملقب ب “اعسيلة” يوم السبت بمدينة المحمدية.

ونعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها، وفاة “اعسيلة” نجم أسود الأطلس وفريق شباب المحمدية سابقا.

كما نشر فريق شباب المحمدية تعزية على صفحاته الرسمية جاء فيها: “إن فقدان لاعب مثله يعد خسارة كبيرة للنادي وللمجتمع الرياضي بأكمله”.

وأضاف “إننا نحتفظ بذكرى حسن أمشراط بكل فخر واعتزاز، وسيظل إرثه الرياضي حيًّا داخل قلوبنا وذاكرتنا”.

ويعد الراحل أحد صناع التتويج التاريخي لأسود الأطلس بكأس إفريقيا عام 1976.

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