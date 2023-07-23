نجم الكرة المغربية “اعسيلة” في ذمة الله
هبة بريس _ رياضة
وأضاف “إننا نحتفظ بذكرى حسن أمشراط بكل فخر واعتزاز، وسيظل إرثه الرياضي حيًّا داخل قلوبنا وذاكرتنا”.
توفي الدولي المغربي السابق حسن أمشراط الملقب ب “اعسيلة” يوم السبت بمدينة المحمدية.
ونعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها، وفاة “اعسيلة” نجم أسود الأطلس وفريق شباب المحمدية سابقا.
كما نشر فريق شباب المحمدية تعزية على صفحاته الرسمية جاء فيها: “إن فقدان لاعب مثله يعد خسارة كبيرة للنادي وللمجتمع الرياضي بأكمله”.
وأضاف “إننا نحتفظ بذكرى حسن أمشراط بكل فخر واعتزاز، وسيظل إرثه الرياضي حيًّا داخل قلوبنا وذاكرتنا”.
ويعد الراحل أحد صناع التتويج التاريخي لأسود الأطلس بكأس إفريقيا عام 1976.
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12 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ..
اللهم ارحمه واغفر له..
اعسيلة كان من هدافي الفريق المحمدي..
فقدان أحد أعمدة كرة القدم المغربية حسن امشراط توله الله بواسع مغفرته..
كل نفس ذائقة الموت..
الرحمة والمغفرة له يارب العالمين..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة..
حسن أمشراط كان من أعمدة المنتخب الوطني المغربي..
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد..
اللهم ارحمه يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمه..
هاذه هي الحياة لا يأخذ الانسان منها عند رحيله الا الاعمال… رحم الله الفقيد والهم اهله الصبر والسلوان… كلنا راحلون… الله يزين ملقانا مع الله…