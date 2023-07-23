People push a taxi at a flooded electric vehicle (EV) charging station following heavy rainfall in Lanzhou, Gansu province, China July 11, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

خمس وف.يات إثر أمطار غزيرة شرقي الصين

2023-07-23 / 09:14
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضان نهر على ضفتيه في قرية قرب مدينة هانغتشو بشرقي البلاد، السبت.

وأضافت أن مياه الفيضان اجتاحت المنازل وجرفت أيضا سكانا ومتعلقاتهم.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة (بكين يوث ديلي) اليومية مياه محملة بالطين وهي تتدفق في شوارع قرية دايوان وتدخل للمنازل وتقلب السيارات.

وعادة تشهد الصين هطول أمطار غزيرة في أواخر يوليو لكن العواصف أصبحت عاتية أكثر ومفاجئة في السنوات القليلة الماضية.

والسبت، غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من شمال شرق الصين، مما أسفر عن إتلاف عشرات المنازل والمحاصيل في المنطقة المعروفة بأنها سلة غذاء الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 5600 شخص أجلتهم السلطات في إقليم لياونينغ إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مدن.

وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، الأحد، على أغلب أنحاء البلاد.

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