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طقس الأحد ..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-07-23 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي، السهول الداخلية، وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ، أيضا، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية، بالسواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الرمال أو من الغبار في بعض المناطق

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب وسوس وارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل و الدار البيضاء، وهادئا ما بين الدار البيضاء و كاب سيم، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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‫10 تعليقات

  7. على المواطنين وضع أنية فيها ماء للطيور والقطط والكلاب التي تموت بشدة الحر..

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