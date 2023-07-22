برشيد : غرق مهاجرين بشاطئ سيدي رحال وسؤال غياب الانقاذ ملح جدا

2023-07-22 / 22:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شابين مهاجرين بالديار الفرنسية مصرعهما بشاطئ سيدي رحال الشاطئ، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، اليوم السبت 21 يوليوز الجاري.

وحسب مصادر مطلعة فإن الشابين كانا يسبحان في منطقة معزولة عن عموم المصطافين. بالقرب من أحد التيارات المائية، التي يشتهر بها بحر شاطئ سيدي رحال، الواقع على المحيط الأطلسي والشهير في أوساط السكان بصعوبة السباحة فيه، قبل أن يثيراهما الإنتباه، بعد أن بدأ التيار البحري، يجرفهما إلى داخل أمواج البحر العاتية.

وقد تدخل أحد المواطنين كان يتواجد بعين المكان، ولم يتمكن من إنقاذ أحدهما من الغرق في وقت لفظ فيه أحدهما أنفاسه الأخيرة وسط مياه البحر، وتم إنتشال جثته فيما بعد، من لدن فرقة الإنقاذ البحرية، والتي واصلت البحث عن الثاني دون جدوى الى مساء اليوم .

حوادث متكررة، تفرض تواجد حراس السباحة بالشواطئ، خصوصا أن نصف شواطئ المملكة بدون حراس سباحة .

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