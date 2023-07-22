وزارة الانتقال الطاقي تعلن إعادة منح رخص البحث عن المعادن لتنشيط الاقتصاد

2023-07-22 / 22:31
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هبة بريس - متابعة

كشفت وزارة الانتقال الطاقي، اليوم السبت، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها ، وذلك بغية تنشيط الاقتصاد بحسب بيان للوزارة .

وقال بيان الوزارة ان هذه العملية تندرج “في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل”.

كما تاتي الخطوة بحسب البيان“في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”

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