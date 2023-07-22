علاكوش لهبة بريس: المُسودة سُربت في الوقت الميت بغرض التشويش

2023-07-22 / 22:03
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد الكاتب العام للجامعة للحرة للتعليم ” يوسف علاكوش” في تصريح حصري لهبة بريس، أن هناك جهات لم يسمها قامت بتسريب ما بات يعرف بمسودة القانون الأساسي لموظفي وموظفات قطاع التعليم في الوقت الميت لغاية معينة للتشويش على مخرجات المجالس الوطنية للنقابات التي شاركت في جولات الحوار.

وأضاف علاكوش على هامش أشغال المجلس الوطني للجامعة للحرة للتعليم الذي انعقد اليوم السبت بالرباط في دورته الأولى، ( أضاف) أن هذه المسودة لا تعني رجال ونساء التعليم في شيء، بقدر ما تعنيهم النتائج وماذا سيتحقق من خلال جولات الحوار على أساس أن تكون النتائج مرضية وترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية وتلامس العدالة الأجرية والكرامة.

وقال علاكوش إن أهم مكسب اليوم هو الاشتغال بشكل مباشر عبر نصوص قانونية بمخرجات غير التي كانت بالأمس، لا بمشروع مبثور الأطراف، مؤكدا أن ذلك لن يتكرر بمساهمة فعالة وفاعلة من قبل النقابات حتى نضمن الانصاف وجبر الضرر لنساء ورجال التعليم.

وحول ملف ما يعرف بأساتذة التعاقد، أشار علاكوش إلى الأولوية الآن هو المساهمة في اخراج نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والواجبات دون خلق الفارق بين مكونات القطاع الواحد بالتعليم، مبرزا أن هناك مجموعة من المحددات للادماج في الوظيفة العمومية منها رقم التأجير والمنصب المالي وغيرها من الشروط التي ستناقش بنوع من الشفافية والوضوح.

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