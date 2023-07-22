حكومة غواتيمالا تعتبر اعتراف اسرائيل بمغربية الصحراء “قرارا تاريخيا “

هبة بريس - و م ع

أشادت حكومة غواتيمالا بـ “القرار التاريخي” الذي أعلنته دولة إسرائيل لصالح سيادة المغرب على صحرائه ، وجددت دعمها للجهود المبذولة من أجل حل “عادل ودائم”.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الحكومة الغواتيمالية “ترحب بالقرار التاريخي الذي أعلنته حكومة دولة إسرائيل بشأن الاعتراف الكامل بسيادة المملكة المغربية على أراضي الصحراء الغربية، والذي عبر عنه الوزير الأول لدولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب”.

وأضاف المصدر ذاته أن “حكومة جمهورية غواتيمالا تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي وعادل ودائم ، من شأنه أن يحمل في طياته آثارا إيجابية لضمان السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة ، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.

وأشار البيان إلى أن غواتيمالا “عبرت في العديد من المناسبات عن موقفها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ، التي قدمتها المملكة المغربية في 11 أبريل 2007 إلى الأمم المتحدة ، باعتبارها الحل الوحيد. وعليه ، في دجنبر 2022 ، تم افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غواتيمالا في مدينة الداخلة بالمملكة المغربية “.

وخلص البيان إلى أن “دولة إسرائيل و المملكة المغربية دولتان تقيم معهما جمهورية غواتيمالا علاقات دبلوماسية وصداقة ممتازة، ولكن بشكل خاص علاقات تعاون ، وترحب بالتالي بهذه الخطوة التاريخية ضمن مسلسل تعزيز العلاقات بين البلدين”.

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