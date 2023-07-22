مدرب المنتخب النسوي يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الدور الثاني في المونديال”

2023-07-22 / 20:58
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هبة بريس : رياضة

أكد الناخب الوطني رينالد بيدروس، جاهزية لبؤات الأطلس لدخول غمار نهائيات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وقال بيدروس في تصريح للموقع الرسمي لـ”كاف” :”سنكون مستعدين للمباراة الأولى أمام ألمانيا وسنلعب مرحلة المجموعات هذه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وبعد ذلك سيكون هناك العمل وفقط”.

وأضاف :”نعلم أن ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا سعداء اليوم بمواجهة المغرب. الأمر متروك لنا لنظهر لهم أن الأمر لن يكون بهذه البساطة، وأننا سنبذل قصارى جهدنا للتأهل. إذا وضعنا في رؤوسنا أنه يمكننا القيام بذلك، فسنكون قادرين على القيام بذلك”.

وتابع :”وصل أسود الأطلس إلى مرحلة من المنافسة لم يتوقعها أحد. لقد ألهمونا وسنحاول أن نفعل ما فعلوه ونذهب بعيدا في المنافسة”.

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