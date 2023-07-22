طنجة ..اعتقال مبحوث عنه على علاقة بشبكة اجرامية للاتجار في البشر

2023-07-22 / 20:37
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 22 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تم توقيف المشتبه فيه على مستوى تجزئة “ديار طنجة”، وهو في حالة تلبس بالتحضير لعملية للهجرة غير النظامية برفقة مرشحين للهجرة يبلغان من العمر 22 و23 سنة.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة، أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بموجب 11 مذكرة بحث في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ارتباطات وامتدادات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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