عضوة بالكونغرس الأمريكي : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيسهم في إرساء سلام دائم بالمنطقة

هبة بريس - و م ع

أبرزت كاثي ماكموريس رودجرز، عضوة مجلس النواب الأمريكي، أن من شأن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، أن يساهم في إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تغريدة على “تويتر”، وصفت النائبة الجمهورية في الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي قرار دولة إسرائيل بـ”الخطوة البارزة” الجديدة، لفائدة تحقيق السلام.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى الملك محمد السادس قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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