عسكر الجزائر يواصلون “جنونهم “..اعتقال 15 مغربي في حملة ضد الهجرة وحجز 60 درهما !

2023-07-22 / 19:19
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هبة بريس - متابعة

يواصل عسكر الجزائر جنونهم الذي أضحى محط سخرية القنوات العالمية، والذي تحول الى غباء يحتقر ذكاء الشعب الجزائري ، عبر اخراج رديء لعمليات امنية هدفها كل ماهو مغربي .

المضحك في العملية الامنية التي روجت لها وسائل اعلام العسكر ، وصفها بالعملية النوعية التي فككت شبكة دولية للهجرة غير الشرعية في وهران، حيث أوقفت فيها 15 مغربيا، فضلا عن شخص جزائري (جنازة كبيرة والميت فار) .

وقالت وسائل اعلام العسكر ان الشبكة الإجرامية الدولية التي فككتها مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر، حيث أثمرت العملية بتوقيف 15 مغربيا وجزائري، فضلا عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ19000 دينار جزائري و60 درهما مغربيا، فضلا عن 16 جواز سفر وهواتف نقالة.

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‫5 تعليقات

  1. ماذا يفعلون هؤلائ الجهلة هناك .هل من ذبح ربع مليون من شعبه تلجئون عنده للعمل.الم يكتوي المغرب بغدرهم مند السيتينيات.غريب

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  3. هاد جار الشر علينا تطبيق مقولة الراحل الحسن الثاني رحمه الله أكبرها اصغار. هذا ماخصنا مع هاد الجار لي ماعندوا وجه لا ديال الجورة. ولادين ولا أخوة ولا عروبة. نظافي وظيفي. نظام عميل لاسياده الفرنسيين

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