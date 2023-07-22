بايدن يرشح ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية

2023-07-22 / 18:48
4
هبة بريس - وكالات

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية.

وستكون فرانشيتي، في حال وافق مجلس الشيوخ على تسميتها، أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأشاد بايدن، في بيان أمس الجمعة، بمسيرة فرانشيتي، لا سيما أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة، وسربا من المُدمّرات ومجموعتَي حاملات طائرات للتدخل.

وراكمت فرانشيتي، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس العمليات البحرية، 38 سنة من الخبرة في القوات المسلحة.

غير أنه يتعين أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ، حيث يعرقل أعضاء جمهوريون تعيين عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

إذ يعرقل السناتور الجمهوري، تومي توبرفيل، إقرار سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال بايدن إن “ما يفعله السناتور توبرفيل ليس خاطئا فحسب، بل إنه خطير” ويعرض الأمن القومي للخطر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الانتخابات العامة باسبانيا ..معركة محتدمة بين كتلتين

الانتخابات العامة باسبانيا ..معركة محتدمة بين كتلتين

2023-07-22 / 20:09
Photo of عسكر الجزائر يواصلون “جنونهم “..اعتقال 15 مغربي في حملة ضد الهجرة وحجز 60 درهما !

عسكر الجزائر يواصلون “جنونهم “..اعتقال 15 مغربي في حملة…

2023-07-22 / 19:19
Photo of بالأرقام.. أعداد مشتركي “ثريدز” في انخفاض مستمر

بالأرقام.. أعداد مشتركي “ثريدز” في انخفاض مستمر

2023-07-22 / 15:56
Photo of في خطوة تاريخية.. ترشيح امرأة لقيادة البحرية الأمريكية

في خطوة تاريخية.. ترشيح امرأة لقيادة البحرية الأمريكية

2023-07-22 / 14:33
Photo of وفاة ابنة تشارلي شابلن

وفاة ابنة تشارلي شابلن

2023-07-22 / 10:26
Photo of عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب شمال إيطاليا

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب شمال إيطاليا

2023-07-21 / 21:23
Photo of إسرائيل.. 1140 جنديا احتياطيا يعلقون تطوعهم بالجيش

إسرائيل.. 1140 جنديا احتياطيا يعلقون تطوعهم بالجيش

2023-07-21 / 18:26
Photo of لوموند : ماكرون يدرك أنه لا يملك مفتاح الخروج من المتاهة

لوموند : ماكرون يدرك أنه لا يملك مفتاح الخروج…

2023-07-21 / 18:05
Photo of “لوفيغارو”: ارتفاع معدل الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا

“لوفيغارو”: ارتفاع معدل الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا

2023-07-21 / 16:33
Photo of بسبب مخالفات ضريبية.. قضايا جديدة تلاحق شاكيرا في إسبانيا

بسبب مخالفات ضريبية.. قضايا جديدة تلاحق شاكيرا في إسبانيا

2023-07-21 / 15:06

‫4 تعليقات

  2. ..ما يفعله السناتور توبرفيل ليس خاطئا فحسب، بل إنه خطير” ويعرض الأمن القومي للخطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق