بايدن يرشح ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية

هبة بريس - وكالات

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية.

وستكون فرانشيتي، في حال وافق مجلس الشيوخ على تسميتها، أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأشاد بايدن، في بيان أمس الجمعة، بمسيرة فرانشيتي، لا سيما أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة، وسربا من المُدمّرات ومجموعتَي حاملات طائرات للتدخل.

وراكمت فرانشيتي، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس العمليات البحرية، 38 سنة من الخبرة في القوات المسلحة.

غير أنه يتعين أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ، حيث يعرقل أعضاء جمهوريون تعيين عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

إذ يعرقل السناتور الجمهوري، تومي توبرفيل، إقرار سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال بايدن إن “ما يفعله السناتور توبرفيل ليس خاطئا فحسب، بل إنه خطير” ويعرض الأمن القومي للخطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0