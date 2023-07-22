لاستمرار “التعايش “..ساباتيرو يدعو ساكنة سبتة المحتلة للتصويت على سانشيز

2023-07-22 / 18:45
3
هبة بريس - الرباط

طالب خوسي لويس رودريغيز ساباتيرو، رئيس الوزراء الاسباني الأسبق، سكان مدينة سبتة المحتلة ، للتصويت لصالح بيدرو سانشيز، مرشح حزب العمال الاشتراكي، في الانتخابات الإسبانية العامة المقررة غدا الأحد.

واعتبر ساباتيرو ،بحسب الصحافة الاسبانية ان تصويت ساكنة مدينة سبتة المحتلة سيمكن من استمرار “التعايش” في إشارة الى امكانية صعود اصوات متطرفة تلعب على وتر التعصب ، مشددا على ان سانشيز هو الوحيد القادر على ضمان التقارب بين جميع اطياف المدينة الخاضعة للسيطرة الاسبانية منذ القرن الهامس عشر ميلادي .

وينتخب الإسبان الأحد المقبل 350 نائبا و 208 من أصل 265 عضوا في مجلس الشيوخ للهيئة التشريعية الخامسة عشرة في الانتخابات العامة المبكرة التي تجرى لأول مرة في الصيف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عضوة بالكونغرس الأمريكي : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيسهم في إرساء سلام دائم بالمنطقة

عضوة بالكونغرس الأمريكي : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيسهم…

2023-07-22 / 19:41
Photo of استنكار للتجنيد الممنهج للأطفال في مخيمات تندوف

استنكار للتجنيد الممنهج للأطفال في مخيمات تندوف

2023-07-22 / 16:38
Photo of “تبون” وسقوطه في بلاد الصين

“تبون” وسقوطه في بلاد الصين

2023-07-22 / 15:24
Photo of شيوخ الصحراء..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انتصار دبلوماسي جديد

شيوخ الصحراء..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انتصار دبلوماسي جديد

2023-07-21 / 22:51
Photo of وزير برتغالي سابق: “القرار الإسرائيلي سيعزز السلام والتنمية في المنطقة”

وزير برتغالي سابق: “القرار الإسرائيلي سيعزز السلام والتنمية في…

2023-07-21 / 17:07
Photo of المغرب وسان فانسون وغرونادين يلتزمان بتعزيز علاقات التعاون

المغرب وسان فانسون وغرونادين يلتزمان بتعزيز علاقات التعاون

2023-07-21 / 14:10
Photo of الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك

الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك

2023-07-21 / 13:05
Photo of سان فانسون وغرونادين تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة

سان فانسون وغرونادين تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية…

2023-07-21 / 12:35
Photo of المغرب يؤكد على الحاجة إلى استجابة إقليمية لمكافحة الإرهاب

المغرب يؤكد على الحاجة إلى استجابة إقليمية لمكافحة الإرهاب

2023-07-21 / 12:00
Photo of الـPPS يثمن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات

الـPPS يثمن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات

2023-07-21 / 11:04

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق