لاستمرار “التعايش “..ساباتيرو يدعو ساكنة سبتة المحتلة للتصويت على سانشيز

هبة بريس - الرباط

طالب خوسي لويس رودريغيز ساباتيرو، رئيس الوزراء الاسباني الأسبق، سكان مدينة سبتة المحتلة ، للتصويت لصالح بيدرو سانشيز، مرشح حزب العمال الاشتراكي، في الانتخابات الإسبانية العامة المقررة غدا الأحد.

واعتبر ساباتيرو ،بحسب الصحافة الاسبانية ان تصويت ساكنة مدينة سبتة المحتلة سيمكن من استمرار “التعايش” في إشارة الى امكانية صعود اصوات متطرفة تلعب على وتر التعصب ، مشددا على ان سانشيز هو الوحيد القادر على ضمان التقارب بين جميع اطياف المدينة الخاضعة للسيطرة الاسبانية منذ القرن الهامس عشر ميلادي .

وينتخب الإسبان الأحد المقبل 350 نائبا و 208 من أصل 265 عضوا في مجلس الشيوخ للهيئة التشريعية الخامسة عشرة في الانتخابات العامة المبكرة التي تجرى لأول مرة في الصيف.

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