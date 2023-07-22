مصــ..ـرع طفل دهسه قطار ترفيهي بمرتيل

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي طفل مصرعه، مساء امس الجمعة، إثر تعرضه للدهس من طرف قطار ترفيهي بمدينة مرتيل.

وقالت مصادر محلي ان الطفل البالغ من العمر 13 سنة كان بمحاداة الطريق قبل أن يتعرض للحادث حيث لفظ انفاسه الاخيرة بعين المكان .

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثة المعني بالأمر إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية.

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