مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب يعود بقوة ويحطم أرقاما قياسية بمدينة الحسيمة

هبة بريس – الحسيمة

سجل مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، الذي يُقام حاليا في مدينة الحسيمة ، رقما قياسيا على مستوى الحضور الجماهيري في أولى سهراته ، وذلك ضمن النسخة التاسعة عشرة ل “مهرجان الشواطئ” ، الذي تنظمه “اتصالات المغرب ” بمشاركة أكثر من 200 فنان وطني وعالمي.



وحج الآلاف من ساكنة الحسيمة وزوارها الى شاطئ المدينة، حيث كانوا على موعد أمس مع أسماء فنية معروفة على الصعيدين الوطني والعربي، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنان المشهور عبد القادر الطالبي المعروف ب “طالبي وان” ورددت اغانيه التي تحضى بشعبية كبيرة لدى ساكنة الريف والمناطق الشرقية .

وأبرزت “اتصالات المغرب” ، في بلاغ صحافي سابقا، أن “مهرجان الشواطئ” يعود بقوة في نسخته التاسعة عشرة، إذ صار حدثا لا يمكن تفويته لكونه يسلط الضوء على ثراء وغنى الأغنية المغربية مع التفاتة للأغنية الشرقية، موضحة أنه “مناسبة فريدة لجمهور عريض جدا لاكتشاف ثراء وتنوع الموسيقى المغربية، مع الاستمتاع بعروض فنية رفيعة المستوى”.

وخلال فترة المهرجان من 14 يوليوز إلى 21 غشت، ستستضيف شواطئ كل من المضيق والحسيمة وطنجة ومرتيل والسعيدية والناظور تجربة موسيقية فريدة من نوعها، من شأنها أن تقرب مرتادي المهرجان من فنانيهم المفضلين، و علاوة على أنه موعد موسيقي، فإن “مهرجان الشواطئ” يسمح بإبراز الإمكانات البشرية والاجتماعية والثقافية للمدن والمناطق التي سيقام فيها.

وسيكون الجمهور على موعد مع أسماء كبيرة في هذه النسخة، من بينها نجاة اعتابو، وسعيدة شرف، وأسماء لمنور، وعبد العزيز الستاتي، وسعيد الصنهاجي، وL’Artiste ، وآش كاين، وفناير، و رضا الطلياني، ومسلم، وديزي دروس، ودي جي حميدة، ودوزي، وزكرياء الغفولي، ومهدي موزاين، وأمينوكس ، وطاكن، وريم، و Mocci، و Kouz1 ، وسعيد مسكر ، وكريمة غيث، وعصام كمال، وموس ماهر، وحاتم إدار، وابتسام تسكت، وآخرون.

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