إبراهيموفيتش يهاجم مبابي: لن تكون أكبر من الفريق

2023-07-22 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

هاجم النجم السويدي المعتزل حديثا، زلاتان إبراهيموفيتش، النجم الفرنسي كيليان مبابي، وقراره بعدم التجديد مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن مبابي مؤخرا عدم رغبته في التجديد مع باريس سان جرمان، مما يعني أن الموسم المقبل هو عامه الأخير مع الفريق، وسيرحل بعدها بالمجان.

وفي حديث مع محطة “كانال بلوص”، قال إبراهيموفيتش: “هل اتخذ مبابي القرار الصحيح لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ لا”.

وأضاف الهداف السويدي: “لقد وضع نفسه في موقف يكون فيه أهم من النادي، لكنك لن تكون أبدا أكبر من النادي.. عندما يكون اللاعب صغير السن قويا وموهوبا، يمكنه بسهولة كسب المال الوفير. لذلك أصبح والديه محامين ووكلاء ومدربين. هذه العائلة تتحول من حالة إلى حالة أخرى تماما. وهذه هي المشكلة. في تلك اللحظات تفقد الانضباط الذاتي وتنسى هويتك”.

“اليوم”يضيف، “مع هذا الجيل الجديد، الآباء، الأب والأم، كل من يرتبط باللاعب، يعتقدون أنهم أصبحوا نجوما. يتحدثون في الصحف.. لكن يجب أن يصمتوا. الأمر كله متروك لابنك كي يعمل بانضباط”.

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