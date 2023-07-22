لعناني مريم تحرز لقب بطولة المغرب في تخصص ترويض الخيول

هبة بريس

أحرزت البطلة لعناني مريم، عن نادي « l’étier Casablanca » لقب بطولة المغرب لسنة 2023 في تخصص ترويض الخيول من فئة « poney C ».

وجاء هذا التتويج عقب المنافسات الاقصائية والنهائية لبطولة المغرب للفئات الصغرى التي احتضنت فعالياتها حلبات النادي الملكي للفروسية بدار السلام في الرباط.

وتأتي هذه المنافسات الرياضية في إطار فعاليات أسبوع الفرس الذي تنظمه الجامعة الملكية للفروسية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 يوليوز الجاري بمدينة الرباط.

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