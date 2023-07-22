شيشاوة : توقيف 3 مشتبه فيهم في قضية العثور على جث.ة فتاة عليها آثار التعذيب

2023-07-22 / 16:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتنسيق أمني بين الشرطة القضائية بمدينة مراكش نظيرتها بوزان وشيشاوة ، من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم بين 34 و 39 سنة، يوم أمس الجمعة، في قضية تورطهم في جريمة القتل العمد المقرون بالتعذيب.

وكانت مصالح الشرطة بشيشاوة، قد عثرت في 17 من يوليوز الجاري، على جثة فتاة تحمل آثار بارزة للعنف الجسدي بصندوق سيارة، وبعدها بتعليمات من النيابة العامة، تم فتح بحث دقيق مكن من الوصول إلى المشتبه فيهم الثلاثة، وتحديد تواجد
المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة “زومي” ضواحي مدينة وزان قبل أن يتم توقيفه رفقة إمرأة وشخص ثالث بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي وذلك بعد الاشتباه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الجريمة والإدلاء ببيانات زائفة بغرض تضليل مسارات البحث.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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