أوناحي يدشن عودته إلى الملاعب بأداء جيد أمام أوبين البلجيكي في مباراة ودية

2023-07-22 / 14:37
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هبة بريس : رياضة

دشن الدولي المغربي عز الدين أوناحي عودته إلى الملاعب بعدما شارك أساسيا في المباراة الودية التي خسرها فريقه أولمبيك مارسيليا الفرنسي أمام أوبين البلجيكي بهدف دون رد، صباح اليوم السبت، استعدادا للموسم الجديد.

وقدم أوناحي مردودا جيدا في هذه المباراة من جانب أولمبيك مارسيليا في أول ظهور له بعد غياب طويل.

ومعلوم أن أوناحي غاب عن الملاعب منذ شهر مارس الماضي حين تعرض لكسر على مستوى إصبع القدم في المباراة الودية للمنتخب الوطني ضد البرازيل.

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