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تورط في قضايا احتجاز واعتداءات جنسية.. اعتقال مواطن دانماركي بطنجة

2023-07-22 / 14:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم أمس الجمعة 21 يوليوز الجاري، من إيقاف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 27 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية.‎

وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الدنماركية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وارتكاب اعتداءات جسدية وجنسية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الدنمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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