فرح الفاسي:” إذا غلطت سامحوني أنا غير يتيمة و محجورة”
نجلاء مزيان : هبة بريس
حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على طمأنة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها مؤخرا في مقطع فيديو و هي تذرف الدموع.
وعمدت الفنانة المغربية نشر صور لها عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق تعتذر من خلاله من محبيها قائلة:”إلى ضعفت و بکیت غیر حیت بغيت نحس بيكم عائلتي و أنا غير يتيمة و محجورة إلى غلطت سامحوني”.
وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي أثارت في وقت سابق قلق متابعيها بسبب ظهورها الأخير و هي منهارة، دون الكشف عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.
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المجموع 1 آراء
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2 تعليقات
اللهم ان هذا منكر
مجرد تمتيل على متابعيها.وقد احست بغلطتها فاعتذرت