فرح الفاسي:” إذا غلطت سامحوني أنا غير يتيمة و محجورة”

2023-07-22 / 14:42
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نجلاء مزيان : هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على طمأنة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها مؤخرا في مقطع فيديو و هي تذرف الدموع.

وعمدت الفنانة المغربية نشر صور لها عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق تعتذر من خلاله من محبيها قائلة:”إلى ضعفت و بکیت غیر حیت بغيت نحس بيكم عائلتي و أنا غير يتيمة و محجورة إلى غلطت سامحوني”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي أثارت في وقت سابق قلق متابعيها بسبب ظهورها الأخير و هي منهارة، دون الكشف عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.

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