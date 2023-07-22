فرح الفاسي:” إذا غلطت سامحوني أنا غير يتيمة و محجورة”

نجلاء مزيان : هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على طمأنة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها مؤخرا في مقطع فيديو و هي تذرف الدموع.

وعمدت الفنانة المغربية نشر صور لها عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق تعتذر من خلاله من محبيها قائلة:”إلى ضعفت و بکیت غیر حیت بغيت نحس بيكم عائلتي و أنا غير يتيمة و محجورة إلى غلطت سامحوني”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي أثارت في وقت سابق قلق متابعيها بسبب ظهورها الأخير و هي منهارة، دون الكشف عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0