ساندي :”بسمة كانت صديقتي جدا وحظرتني بسبب تامر حسني”

2023-07-22 / 13:49
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نجلاء مزيان: هبة بريس

صرحت الفنانة المصرية ساندي خلال آخر ظهور إعلامي لها أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت غاضبة فقامت بحظر أصدقاء تامر حسني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت هي من بينهم.

وأوضحت أنها تحب بسمة بوسيل ولم تشعر يومًا أن الأخيرة تغار منها، معلقة: “هي شخصيتها حلوة وروحها حلوة وما بقدر أقول إنها كانت تغير بالعكس، وأتمنى عودتها لتامر”.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن عدم مشاركتها في أعمال خلال الفترة السابقة مع تامر حسني ليس له علاقة ببسمة بوسيل، كما أن الفنان المصري كان يحرص دائما على أن يهنئها على أعمالها التي كانت تطرحها.

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