إلغاء حفل دنيا بطمة بمهرجان “تيفلت” لهذا السبب

2023-07-22 / 12:48
2
القسم الفني: هبة بريس

أعلن مهرجان تيفلت في دورته الثالثة عن إلغاء حفل الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي كانت من المرتقب أن تحييها يوم أمس الجمعة 21 يوليوز.

وبعد انتظار طويل، اعتذر مقدم الحفل الفنان عدنان موحجة للجمهور الحاضر معلنا عن إلغاء حفل بطمة، دون الكشف عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وبدورها، اختارت بطمة خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، لتقديم الاعتذار لجمهور مهرجان “تيفلت” قائلة :”جمهوري العزيز بمدينة تيفلت تعذر عليا الوصول في الوقت المحدد للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق، كنعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة ونتلاقاو في فرصة قادمة ان شاء الله”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرح الفاسي:” إذا غلطت سامحوني أنا غير يتيمة و محجورة”

فرح الفاسي:” إذا غلطت سامحوني أنا غير يتيمة و…

2023-07-22 / 14:42
Photo of ساندي :”بسمة كانت صديقتي جدا وحظرتني بسبب تامر حسني”

ساندي :”بسمة كانت صديقتي جدا وحظرتني بسبب تامر حسني”

2023-07-22 / 13:49
Photo of تفاعل كبير من جمهور مهرجان تيفلت مع الفنان حاتم إدار

تفاعل كبير من جمهور مهرجان تيفلت مع الفنان حاتم…

2023-07-21 / 22:58
Photo of ولد الحوات يهاجم فنان مغربي :” قلب على راسك و صوتك فين كاين و بعد من الفنانين”

ولد الحوات يهاجم فنان مغربي :” قلب على راسك…

2023-07-21 / 19:28
Photo of مريم الزعيمي تتحدث عن تجربتها في”جزيرة الكنز”والجزء الثالث من مسلسل “لمكتوب” ومشاركتها بمهرجان تيفلت

مريم الزعيمي تتحدث عن تجربتها في”جزيرة الكنز”والجزء الثالث من…

2023-07-21 / 16:58
Photo of الدوزي يحسم الجدل حول حفله بمهرجان قرطاج

الدوزي يحسم الجدل حول حفله بمهرجان قرطاج

2023-07-21 / 15:32
Photo of إكرام العبدية تلهب الحضور بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالمضيق وهذا جديدها الفني

إكرام العبدية تلهب الحضور بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالمضيق…

2023-07-21 / 13:43
Photo of رامي جمال يدافع عن سعد لمجرد:”متربي جدا وقضيته لم يحسم فيها بعد”

رامي جمال يدافع عن سعد لمجرد:”متربي جدا وقضيته لم…

2023-07-21 / 11:37
Photo of مجموعة تكدة تفتتح اسبوعها الثقافي بمعرض الصور يؤرخ لمسار50 سنة من العطاء الفني و الثقافي

مجموعة تكدة تفتتح اسبوعها الثقافي بمعرض الصور يؤرخ لمسار50…

2023-07-20 / 23:12
Photo of أمال صقر تهدد مروجي الإشاعات عنها بالسجن و الفضح

أمال صقر تهدد مروجي الإشاعات عنها بالسجن و الفضح

2023-07-20 / 16:27

‫2 تعليقات

  1. حشوما عليكم تانيليو صواريا ديال هاذ العالمة ههههه
    الله يعطيكم الذل كثر مما انتم فيه ، الدول تتباها بعلمائها ومخترعيها ووو ،وانتم تباهو ببنات الهوى من لا شرف لهم

  2. ونتلاقاو في فرصة قادمة ان شاء الله”.من بعد ما تدوزي الحبس ديالك اللي محكومة بيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق