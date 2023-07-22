إلغاء حفل دنيا بطمة بمهرجان “تيفلت” لهذا السبب

القسم الفني: هبة بريس

أعلن مهرجان تيفلت في دورته الثالثة عن إلغاء حفل الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي كانت من المرتقب أن تحييها يوم أمس الجمعة 21 يوليوز.

وبعد انتظار طويل، اعتذر مقدم الحفل الفنان عدنان موحجة للجمهور الحاضر معلنا عن إلغاء حفل بطمة، دون الكشف عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وبدورها، اختارت بطمة خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، لتقديم الاعتذار لجمهور مهرجان “تيفلت” قائلة :”جمهوري العزيز بمدينة تيفلت تعذر عليا الوصول في الوقت المحدد للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق، كنعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة ونتلاقاو في فرصة قادمة ان شاء الله”.

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