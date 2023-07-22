أسبوع الفرس .. فريق نادي الركاب الدار البيضاء يفوز باللقب

2023-07-22 / 12:31
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هبة بريس

أحرز فريق نادي الركاب الدار البيضاء، مساء الجمعة، لقب بطولة المغرب للأندية في القفز على الحواجز، المدرجة ضمن فعاليات أسبوع الفرس في دورته ال38، التي يحتضنها حاليا المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وتوج نادي الركاب الدار البيضاء، حامل لقب دورة 2018، بلقب هذه البطولة التي جرت منافساتها تحت الأضواء الكاشفة، بعد احتلاله المركز الأول بمجموع خمس نقاط .

وعادت الميدالية الفضية لهذه المسابقة للنادي الملكي دار السلام بالرباط برصيد 20 نقطة، في حين كانت الميدالية البرونزية من نصيب نادي الأميرة للا فاطمة الزهراء للفروسية بمراكش ، الذي أنهى المسابقة برصيد 22 نقاط. وفي نهاية هذه المنافسات ، تم توزيع الجوائز على الأندية الفائزة بالمراكز الأولى.

وفي ما يلي النتائج:

– نادي الركاب الدار البيضاء (ذهبية): 1ـ أمين سجيد . 2ـ مجيد الجعايدي . 3- ادريس الطاوي 4- بدر الخياطي

– النادي الملكي دار السلام بالرباط : 1- جاد الكراوي 2- لاسون أليساندرو 3- محمد نزار سوكتاني 4- فؤاد لغريسي

– نادي الأميرة للا فاطمة الزهراء للفروسية بمراكش: 1- يحيى الجعباق 2- ياسير أربعين 3- عبد الكبير ودار 4- هشام الراضي

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