خلال 6 أشهر.. مطار مراكش يستقبل أزيد من 3.4 ملايين مسافر 

هبة بريس

استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 3 ملايين و464 ألفا و327 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 110 بالمئة بالنسبة للمسافرين، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (3 ملايين و146 ألفا و234 مسافرا).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لشهر يونيو لوحده، استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي 546 ألفا و419 مسافرا، مقابل 514 ألفا و287 مسافرا في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 106 بالمئة.

وعلى الصعيد الوطني، حققت مطارات المملكة رقما قياسيا جديدا قدره 12.197.957 مسافرا برسم النصف الأول من سنة 2023، بزيادة نسبتها 5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وهم هذا التطور معظم المطارات التي سجلت معدلات تطور برقمين. ويتعلق الأمر بطنجة (42 بالمئة)، ووجدة (32 بالمئة)، والناظور (25 بالمئة)، وفاس (17 بالمئة)، وأكادير (13 بالمئة)، ومراكش (10 بالمئة).

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