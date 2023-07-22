بحيلة ذكية.. طفلة تنجو من خاطف اغتصب.ها مرارا

2023-07-22 / 10:47
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هبة بريس - وكالات

نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها “ساعدوني”.

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختطفت في تكساس، وتم إنقاذها جنوبي كاليفورنيا عندما رآها المارة داخل سيارة متوقفة، وهي تحمل ورقة تطلب فيها المساعدة.

وأضافت الشرطة في بيان صحفي، الخميس، إن عملية الإنقاذ حدثت في 9 يوليو الجاري جنوبي لوس أنجلوس، عندما شاهد المارة الفتاة داخل سيارة تحمل ورقة كتب عليها “ساعدوني”، فأبلغوا الشرطة على الفور.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس، ألقي القبض على ستيفن روبرت سابلان (61 عاما) من تكساس، ووجهت له هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام، الخميس، بتهمة اختطاف ونقل قاصر بقصد القيام بـ”نشاط جنسي إجرامي”.

وقالت الشرطة إن الضحية كانت قرب محطة للحافلات في سان أنطونيو في تكساس، يوم 6 يوليو، عندما اقترب منها المشتبه به ووجه مسدسه نحوها وطالبها بركوب سيارته.

وأضافت أن “المحققين توصلوا إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي أثناء إحضارها إلى كاليفورنيا”.

ووضعت الفتاة في عهدة دائرة مقاطعة لوس أنجلوس لخدمات الأطفال والأسرة، بينما تولى مكتب التحقيقات الفدرالي بعد ذلك مسؤولية التحقيق.

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