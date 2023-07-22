وفاة ابنة تشارلي شابلن

2023-07-22 / 10:26
0
هبة بريس - وكالات

توفيت جوزفين شابلن، ابنة الممثل الكوميدي الأسطوري تشارلي شابلن عن عمر ناهز 74 عاما.

ورحلت جوزفين في باريس يوم 13 يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته صحف أمريكية معنية بصناعة السينما أمس الجمعة، نقلا عن أسرتها.

وفي وقت سابق، أعلن أقرباؤها عن وفاتها في إشعار جنازة في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

ولدت جوزفين شابلن في سانتا مونيكا بولاية “كاليفورنيا” في عام 1949. وكانت واحدة من 11 من أبناء تشارلي شابلن، من زواج رابع له من الممثلة أونا شابلن، ابنة الكاتب المسرحي الأمريكي يوجين أونيل.

واشتهرت جوزفين بدور ماي، في فيلم للمخرج بيير باولو بازوليني، المقتبس من ثماني قصص من “حكايات كانتربري” للشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب شمال إيطاليا

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب شمال إيطاليا

2023-07-21 / 21:23
Photo of إسرائيل.. 1140 جنديا احتياطيا يعلقون تطوعهم بالجيش

إسرائيل.. 1140 جنديا احتياطيا يعلقون تطوعهم بالجيش

2023-07-21 / 18:26
Photo of لوموند : ماكرون يدرك أنه لا يملك مفتاح الخروج من المتاهة

لوموند : ماكرون يدرك أنه لا يملك مفتاح الخروج…

2023-07-21 / 18:05
Photo of “لوفيغارو”: ارتفاع معدل الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا

“لوفيغارو”: ارتفاع معدل الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا

2023-07-21 / 16:33
Photo of بسبب مخالفات ضريبية.. قضايا جديدة تلاحق شاكيرا في إسبانيا

بسبب مخالفات ضريبية.. قضايا جديدة تلاحق شاكيرا في إسبانيا

2023-07-21 / 15:06
Photo of تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

2023-07-21 / 14:51
Photo of بتهمة الاحتيال.. الشيف التركي بوراك يقاضي والده

بتهمة الاحتيال.. الشيف التركي بوراك يقاضي والده

2023-07-21 / 13:32
Photo of حطموا الباب ثم قيدوه وصديقته.. سرقة منزل نجم باريس سان جيرمان

حطموا الباب ثم قيدوه وصديقته.. سرقة منزل نجم باريس…

2023-07-21 / 13:09
Photo of الأزهر يدعو كل أحرار العالم لمقاطعة منتجات السويد

الأزهر يدعو كل أحرار العالم لمقاطعة منتجات السويد

2023-07-21 / 12:16
Photo of غوتيريس يرفض الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم

غوتيريس يرفض الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم

2023-07-21 / 10:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق