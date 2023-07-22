الصورة تعبيرية

تقرير: ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال يونيو المنصرم

2023-07-22 / 09:20
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 6 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق . وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,4 في المائة و”الخضر” (5,5 في المائة) و”اللحوم” (4,3 في المائة) و”الفواكه” (3,5 في المائة) و”الحليب والجبن والبيض” (1 في المائة) و”الزيوت والدهنيات” (0,4 في المائة) و”الخبز والحبوب” (0,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 1,3 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,2 في المائة.

وبحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2,2 في المائة وفي آسفي (2,1 في المائة) وفي سطات (1,9 في المائة) وفي القنيطرة والداخلة (1,8 في المائة) وفي مكناس والحسيمة (1,5 في المائة) وفي وجدة (1,4 في المائة) وفي فاس (1,2 في المائة) وفي تطوان والرشيدية (1,1 في المائة) وفي مراكش وطنجة والعيون (0,8 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,7 في المائة).

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023 وبنسبة 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 6 أشهر.. مطار مراكش يستقبل أزيد من 3.4 ملايين مسافر 

خلال 6 أشهر.. مطار مراكش يستقبل أزيد من 3.4…

2023-07-22 / 11:23
Photo of فتاح العلوي ..علاقة المغرب مع المؤسسات المالية الدولية متميزة جدا

فتاح العلوي ..علاقة المغرب مع المؤسسات المالية الدولية متميزة…

2023-07-21 / 22:36
Photo of روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية

روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية

2023-07-21 / 18:56
Photo of عجز الميزانية يصل إلى 27,8 مليار درهم إلى غاية متم يونيو

عجز الميزانية يصل إلى 27,8 مليار درهم إلى غاية…

2023-07-20 / 21:55
Photo of صندوق النقد الدولي: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يفاقم أسعار الغذاء عالميا

صندوق النقد الدولي: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يفاقم…

2023-07-20 / 10:05
Photo of استعدادا للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.. تنظيم لقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب

استعدادا للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.. تنظيم لقاء…

2023-07-19 / 09:44
Photo of الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري…

2023-07-18 / 20:04
Photo of النقل الجوي.. مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا

النقل الجوي.. مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا

2023-07-17 / 19:01
Photo of تقرير: 87,3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة

تقرير: 87,3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة

2023-07-17 / 12:48
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار

بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار

2023-07-15 / 17:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق