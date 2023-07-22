طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي والسهول الممتدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والريف وبالسايس وشمال المنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأطلس، فضلا عن تناثر حبات من الرمال أو من الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 15 و 25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع شمال وشرق البلاد، وستشهد انخفاضا طفيفا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وهائجا ما بين الدار البيضاء وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0