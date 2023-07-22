مراكش: هجوم 5 أشخاص بالغاز المسيل للدموع على مطعم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنفرت الأجهزة الأمنية بمراكش، أول أمس الخميس، فرقها ، للبحث والتقصي ، في شأن الهجوم الذي تعرض له مطعم امريكي شهير للوجبات السريعة، بحي جليز بالمدينة الحمراء ، بإستعمال الغاز المسيل للدموع ” الكريموجين ” .

وحسب مصادر محلية ، فإن خمسة مهاجرين مغاربة بالخارج، اطلقوا الغاز المسيل للدموع (الكريموجين) داخل المطعم الأمريكي، مما تسبب في إختناق مستخدمة ونقلها في حالة حرجة إلى مستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد أمرت النيابة العامة، المصالح الأمنية بمراكش، بالتحقيق في خلفيات الاعتداء، والعمل على توقيف المشتبه فيهم، بعد الرجوع الى كاميرات المطعم ومحيطه، وتقديمهم الى العدالة .

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