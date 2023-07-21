البرلماني “رشيد الفايق” يتسبب في إعفاء مدير سجن بوركايز بفاس.

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس _ فاس

أفادت مصادر ” هبة بريس ” ، أن التسجيل الصوتي الذي سربه البرلماني رشيد الفايق المعتقل بسجن بوركايز والذي وصلت مدته لـ40 دقيقة و20 ثانية بمواقع التواصل الفوري ” ،” الواتساب ” ومواقع التواصل الاجتماعي تسبب في إعفاء مدير السجن المحلي بوركايز بفاس.

وكشف ذات المصدر، أن مندوبية التامك أصدرت قرار إعفاء مدير السجن المحلي بوركايز ضواحي فاس ، بعد الجدل الذي أثاره التسريب الصوتي للفايق، حيث من المرتقب أن يتم ادإخضاع آخرين للتحقيق.

وأكد ذات المصادر،أن المدير الجديد تسلم منصبه اليوم مباشرة بعد إعفاء المدير السابق .

هذا وبعد إدانته في ملفين منفصلين، بعقوبة بلغ مجموعها 13 سنة سجنا نافذة، استنجد رشيد الفايق و الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، بجلالة الملك طالبا للعفو، متحدثا عن مؤامرة تعرض إليها من قبل أطراف سماها “نافذة” و”بتحريض من خصومه السياسيين”، في إطار “انتقام سياسي” لما حققه في الاستحقاقات الانتخابية.

وطلب تدخلا مولويا لإنصافه مما لحقه من خصومه السياسيين في “علاقتهم ببعض أصحاب القرار” كما كشف في شريطه الصوتي تداولت صفحات التواصل الاجتماعي بعض مضمونه واستنجاده بالملك للعفو عنه، مؤكدا أن استهدافا يطاله في السجن من خلال “حرمانه من تلقي العلاج” رغم أنه يعاني من مرض القلب وضيق التنفس والكليتين ومرض مزمن.

خروج الفايق جاء بعد ساعات قليلة من إدانته ب5 سنوات سجنا نافذة لاتهامه بهتك عرض فتاة تعاني من ضعف قواها العقلية غادرت أرض الوطن في ظروف غامضة، ولم تمتثل لاستدعاءات قاضي التحقيق والمحكمة وانتصبت طرفا مدنيا، فيما سبق لجنايات فاس الاستئنافية عرفت عقوبته في ملف أول، بسنتين، ليرتفع عدد السنوات المحكوم بها فيه، إلى 8 سنوات

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