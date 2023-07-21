أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى بولونيا

2023-07-21 / 20:44
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي إف سي بولونيا الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المغربي أسامة العزوزي، قادما من فريق سانت جيلواز البلجيكي، وفقا لما كشفته الصحافة الإيطالية.

وأوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن لاعب الوسط المغربي البالغ 22 عاما عقدا يمتد لأربع سنوات مع النادي الإيطالي مع سنة اختيارية، مشيرة إلى أن أسامة اجتاز جميع فحوصه الطبية.

وبحسب العديد من البوابات الرياضية الإيطالية، فإن المغربي يتمتع بصفات رياضية ودفاعية مهمة، ويأتي هذا الانتقال بعد أدائه “الرفيع المستوى” في نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة التي فاز بها المنتخب المغربي.

وبدأ العزوزي مسيرته مع “فيتيس أرنهيم” و”إف سي غرونينغن”، وظهر لأول مرة في القسم الثاني للبطولة الهولندية مع “إف سي إمين”. وخلال 2022 انتقل إلى سانت جيلواز البلجيكي الذي لعب معه في الدوري الأوروبي.

وخلال موسم 2022-2023 مع سانت جيلواز، لعب 34 مباراة وسجل هدفين في كأس بلجيكا.

وخلال الموسم الماضي، احتل نادي بولونيا المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق ثماني نقاط فقط عن يوفنتوس والمتصدرين في أوروبا. ومن بين زملائه الجدد في الفريق، سيلعب العزوزي مع الدولي النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الذي واجه الشياطين الحمر في يونيو الماضي، والهولندي جوشوا زيركزي

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