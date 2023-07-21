رسميا.. مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع الغابوني أوباميانغ

2023-07-21 / 20:27
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، ضمّ المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ إلى صفوفه قادمًا من تشيلسي.

وتعاقد نادي مارسيليا مع المهاجم أوباميانغ بعقد لمدة 3 سنوات وينتهي في صيف 2026.

ولم يكشف مارسيليا عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي أفاد بأن المهاجم الغابوني انضم إلى نادي الجنوب الفرنسي عبر انتقال حر.

ويملك أوباميانغ (34 عامًا) مسيرة حافلة في كرة القدم؛ مع سابق تمثيله أندية ميلان وديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وبرشلونة وتشيلسي، قبل إعلان انتقاله اليوم الجمعة إلى مارسيليا.

وعانى أوباميانغ في تجربته المهنية مع تشيلسي؛ مع اكتفائه بتسجيل هدف واحد خلال 15 مباراة خاضها رفقة “البلوز” في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”.

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