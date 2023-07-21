الرجاء يتعادل وديا مع السد القطري

هبة بريس _ رياضة

تعادل الرجاء الرياضي، بهدفين لمثلهما أمام السد القطري، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في إطار الاستعدادات الجارية لبطولة كأس الملك سلمان، التي ستحتضنها السعودية.

وكان السد القطري السباق للتسجيل في الشوط الأول من اللقاء، عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 29، قبل أن يعزز بغداد بونجاح النتيجة في الدقيقة 33.

وخلال الشوط نجح الرجاء الرياضي في تقليص النتيجة عبر عبد الله خفيفي في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن زميله يسري بوزوق من معادلة النتيجة في الدقيقة 68.

يشار إلى أن الرجاء المتواجد ضمن المجموعة الرابعة من البطولة العربية، سيواجه كلا من شباب بلوزداد الجزائري، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8